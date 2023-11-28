Во вторник, 28 ноября, СМИ, ссылаясь на источники в ГУР МОУ, заявили, что жену главы ведомства Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Собеседники журналистов сообщили, что женщина жаловалась на плохое самочувствие. После сдачи анализов выяснилось, что ее отравили. Такой же диагноз подтвердился еще у нескольких сотрудников Главного управления военной разведки.

Представитель ведомства Андрей Юсов подтвердил информацию об отравлении жены Буданова, отметив, что сейчас она проходит завершающий курс лечения. При этом спикер ГУР МОУ не уточнил, были ли также отравлены сотрудники разведки.

Ранее у Буданова прокомментировали атаку дронов на Смоленскую область РФ в ночь на 27 ноября. В ведомстве сообщили, что удар БПЛА – успешная операция украинской военной разведки, заявив о поражении целей.