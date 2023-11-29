Как информирует «НБН», более детальную информацию об этом озвучил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, в сообщении ведомства говорится, что Россия потеряла на фронте в Украине за последние двадцать четыре часа 1140 человек, пятнадцать танков, двадцать семь бронированных машин пехоты и тридцать две артсистемы.

Помимо того, войска РФ потеряли три системы РСЗО, три средства ПВО, 39 БПЛА, две крылатые ракеты, 46 единиц автомобильной техники и восемь единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине был ликвидирован один из генералов армии РФ.