Ставленник Кремля на захваченной территории Запорожской области, он же гауляйтер Балицкий во время прямого эфира на Первом канале на всю Российскую Федерацию рассказал о том, как странаа-агрессор грабит жителей захваченной территории.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение украинского журналиста и блогера в ТГ-канале Дениса Казанского, в эфире Первого канала гауляйтер Балицкий рассказал, как Россия открыто грабит жителей временно захваченных территорий.

Так, согласно словам предателя Украины, квартиры и другое имущество украинцев, в том числе и магазины, если они простаивают без хозяев три месяца и больше, если хозяева уехали от войны, такие квартиры и другое недвижимое имущество украинцев присваивали себе сотрудники оккупационной администрации или же российские военные.

Таким образом, как отмечает блогер Казанский, уже ни о какой денацификации никто и не говорит. А главной целью так называемой «Специальной военной операции» является самое обыкновенное мародерство.

Напомним, ранее Денис Казанский продемонстрировал, во что кадыровцы превратили комбинат Ильича в Мариуполе.