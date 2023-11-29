В эфире национального телемарафона Серган рассказал об особенностях третьей волны наступления путинских оккупационных сил на Авдеевку Донецкой области, информирует «НБН».

По словам офицера 59-й ОМПБР, сейчас изменились погодные условия – началось похолодание. Командование российских войск начало бросать больше живой силы на штурмы и использовать меньше техники.

Военнослужащий объяснил, что украинские бойцы в районе города успешно применяют FPV-дроны, поэтому техника как таковая уже немного потеряла свой смысл. Серган отметил, что защитники 59-й бригады за этот год продвинулись вперед и сейчас держат рубежи.

Офицер добавил, что военное руководство РФ бросает в наступление на Авдеевку «все под ряд», некоторые бригады у «второй армии мира» заканчиваются и россияне присылают новые. По его словам, успешно работает вражеская группа ОШБ «Сомали». При этом Серган добавил, что ему не хочется разбираться в «сортах дерьма» и главное, чтобы Силы обороны максимально уничтожали захватчиков.

Ранее российские оккупанты пожаловались на большие потери армии Путина в районе Авдеевки. «Освободители» признали, что они не могут выполнить приказ Путина.