Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Михаил Подоляк сделал приглашение Илона Маска в Украину после его визита в Израиль.Теперь ему осталось приехать только в Украину и увидеть все своими глазами – Подоляк отреагировал на визит Маска в Израиль

Так, Подоляк отметил, что Маску необходимо посетить Украину для того, чтобы он мог увидеть все «ужасы войны» и признать устранение «режима Путина».

Дословно из сообщения, которое написал Маск:

Теперь Илону Маску осталось только прибыть в Украину, увидеть собственными глазами ужасы «русского мира», а также взглянуть в глаза всем тем детям, которые потеряли отцов на войне, проснуться под звуки летающих дронов и ракет и, в конце концов, признать наконец, что «режим Путина» должен быть устранен. В ином случае это будет бесконечное пролитие крови.

Также Михаил Подоляк добавил, что когда человек сталкивается с войной «лицом к лицу», он меняет свое мировозрение, причем навсегда. И тогда человек понимает, что не стоит советовать стране что-то обменять на российские фиктивные гарантии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие суммы может потерять Маск из-за отказа от рекламы в соцсети Х на фоне недавнего скандала.