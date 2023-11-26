О том, что X-платформа недополучит около 75 млн долларов дохода, и это только в течение последнего месяца года, так как крупные бренды больше не намерены запускать рекламные кампании в соцсети Маска, пишет «НБН», ссылаясь на материал The New York Times.

В частности, рекламировать себя на X-платформе больше не станут более 200 компаний, таких, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft, IBM или Apple. Кроме того, многие лидеры мирового рынка также рассматривают приостановку своих рекламных кампаний в оскандалившейся социальной сети.

Стоит отметить, что такая «заморозка» рекламы пришлась на последние месяцы года, которые, традиционно, оказывают самую сильную финподдержку соцсети — различные бренды проводят праздничные акции в честь таких событий, как «черная пятница» и «киберпонедельник». Примечательно, что в последние 3 месяца 2021-го года — последнего года, когда компания отчитывалась о доходах за 4-й квартал до прихода «к власти» Маска, — тогда еще Twitter получил 1,57 млрд долларов дохода, из которого почти 90 процентов пришлось на рекламу.

Ранее мы писали о том, что Маск пообещал «термоядерно» засудить организацию, указавшую на пронацистские «твиты» в X-сети.