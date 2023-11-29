Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщает, что вчера в Токмаке прилетело по госпиталю. Офицеры армии Путина собрались в этом здании для проведения совещания в надежде, что украинцы не догадаются об этом, информирует «НБН».

Источники в оборонном ведомстве Российской Федерации и среди «освободителей», которые находятся в Токмаке, рассказали, что офицеры обсуждали активизацию Сил обороны на Запорожском направлении.

Во время совещания по госпиталю был нанесен точный удар, который «отминусовал» 14 захватчиков. В частности, «грузом 200» стали 11 офицеров армии РФ.

Напомним, что вчера прилетело и по зданию с захватчиками в селе Юбилейное Херсонской области. Движение сопротивления показало фотографии с места удара, который отправил на «концерт Кобзона» высокопоставленных «чиновников».