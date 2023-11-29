В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области заявили, что войска Российской Федерации ударили по областному центру крылатыми ракетами «Искандер-К» и «Калибр», информирует «НБН».

В пресс-службе ведомства уточнили, что один снаряд разрушил здание предприятия, другой – упал в окрестностях Запорожья, взрывная волна повредила магазин и два учебных заведения. В результате второго ракетного обстрела были ранены двое гражданских.

Напомним, что вчера утром в Токмаке Запорожской области прогремела серия взрывов. Во временно захваченном городе был нанесен удар по оккупантам. Российские СМИ сообщили подробности атаки и раскрыли количество ликвидированных «освободителей».