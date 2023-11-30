В эфире телеканала Espreso пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления заявил, что за последние три дня «вторая армия мира» активизировалась на Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта в сутки ВС РФ осуществляют по 40-50 штурмов, информирует «НБН».

Штупун отметил, что российские захватчики пытаются прорываться на территорию Авдеевского коксохимического завода, который контролируют Силы обороны. Штурмы предприятия сопровождаются большими потерями армии Путина в живой силе и технике.

Параллельно оккупанты продолжают наземные атаки в районе города, местами применяя бронетехнику. Враг не прекращает наносить удары по Авдеевке и ее окрестностях с помощью авиационных бомб.

Ранее Штупун рассказал, как изменилась тактика обстрелов Авдеевки «освободителями».