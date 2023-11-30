Как информирует «НБН», о последствиях российской атаки сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Согласно словам Тюрина, в Шепетовском районе работу осуществляли силы ПВО Украины. В результате их работы по вражеским целям, обломки одного их дронов-камикадзе упали на территорию, где ранее размещался завод.

В результате падения обломков, по словам Тюрина, пожара не возникло. Также никто из людей не пострадал.

Все иные последствия атаки россиян на регион уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе россиян по Запорожью, двадцать восьмого ноября.