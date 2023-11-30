Как информирует «НБН», очередным подтверждением тому стало обнародованное в Сети видео, на котором запечатлено, как танк ВСУ в упор расстреливает российские позиции на фронте, после чего без каких-либо проблем покидает поле боя. Следовательно, можно сделать вывод, что поставленное боевое задание эти танкисты выполнили на 5 из 5. Кадры боя обнародованы ТГ-каналом Extreme_tourism_company.

В сообщении к обнародованному видео и фото говорится:

Танкисты 14 ОМБр в упор расстреливают позиции русни, а также успешно покидают поле боя, выполнив поставленное задание.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в последнее время захватчики несут огромнейшие ежедневные потери на фронте в Украине в живой силе и бронетехнике.