Ранее средства массовой информации сообщили о том, что в организме жены главного украинского разведчика нашли ртуть и мышьяк. Журналисты OBOZ.UA, ссылаясь на источники, пишут, что такими же веществами, вероятно, отравили бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, информирует «НБН».

Собеседники издания рассказали, что в обоих случаях отравлений преступники действовали по похожей схеме. По их словам, за покушением на Марианну Буданову стоит подразделение Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации, которое занимается подобными операциями.

Напомним, что покушение на жену главы ГУР МОУ прокомментировали в Офисе президента Украины. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк объяснил отравление Марианны Будановой.