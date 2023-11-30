В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского рассказал, что отравление жены главного разведчика Украины связано с поиском россиянами инструментов влияния на ситуацию в нашей стране, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, подобные методы присущи спецслужбам государства-террориста, учитывая, что ряд представителей украинского руководства «вызывает достаточно сильные чувства» у российских политических элит.

Подоляк отметил, что РФ хочет вызвать панику и беспорядки среди украинцев, довести их до депрессии. Для этого враг использует различные инструменты – спекуляции, информационные провокации, технологические отравления.

Представитель Офиса президента не сомневается, что россияне продолжат охоту на наших чиновников.

Напомним, в среду, 29 ноября, в СМИ появились новые подробности отравления Марианны Будановой.