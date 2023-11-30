Сегодня утром путинские оккупационные силы пытались нанести удар по Кривому Рогу. В своем Telegram-канале Вилкул объяснил звук взрыва, который слышали жители города, информирует «НБН».

По словам чиновника, украинская противовоздушная оборона сбила ракету, которой российские войска атаковали город. Упавшие обломки уничтоженного снаряда повредили фасад частного дома. Председатель Совета обороны отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, что в 09:30 в Кривом Роге объявили воздушную тревогу, которая длилась около 1,5 часа. СМИ сообщали, что в этот период в городе были слышны звуки взрывов.

Ранее в Национальной полиции сообщили последствия атаки войск Российской Федерации на Запорожье во вторник, 28 ноября. Путинские оккупационные силы нанесли удар по городу двумя крылатыми ракетами.