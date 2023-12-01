Как информирует «НБН», в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ сообщается, как отработала этот вызов украинская система ПВО.

В частности, утром стало известно, что защитники Украины смогли уничтожить восемнадцать ударных беспилотников типа «Шахед», а также одну из двух ракет Х-59.

В сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины говорится:

В результате боевой работы были уничтожены восемнадцать ударных беспилотников, а также одна управляемая авиационная ракета Х-59. ПВО работала на территории Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, а также Николаевской областях.

В Воздушных силах ВСУ также проинформировали, что захватчики РФ атаковали территорию Украины при помощи БПЛА с двух направлений: мыс Чауда (АРК) и Приморско-Ахтарск (Россия). Ракеты же запускались из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области. Оккупанты целились по Востоку и Югу Украины.

Для отражения атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные подразделения.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных взрывах в Кривом Роге и Кропивницком.