О том, что вышеописанный шторм нанес значительный ущерб оборонному потенциалу Керченского моста, фактически затопив вражеские плавсредства, размещенные у пролетов для сдерживания волн, пишет «НБН», ссылаясь на спутниковые фотоснимки, опубликованные в X-аккаунте OSINT-аналитика MT Anderson.

Как можно рассмотреть на данных подробных снимках, весьма существенно повреждены защитные сооружения этого моста. Кроме того, полностью затоплены 3-ри баржи и 1-на — частично затоплена.

Помимо всего этого, как минимум 2-ве баржи фактически смыло водами Черного моря, но еще 1-на неприкрепленная ни к чем баржа, пока остается на плаву.

Ранее наш информационный портал писал о том, как у Буданова объясняли смысл интригующего видео ГУР с Крымским мостом.