В интервью изданию ZN.UA военный сообщил, что ситуация в районе Авдеевки остается сложной, но контролируемой. Тяжелее всего украинским бойцам в промышленной зоне города и в центре, информирует «НБН».

По словам Морозова, в этих районах постоянно идут бои, кроме того, в промзоне ситуация критическая и по той причине, что защитникам нет где держать оборону. Путинские оккупационные силы регулярно пытаются зайти на коксохимический завод.

Майор отметил, что параллельно войска страны-агрессора проводят штурмы, атакуют Авдеевку ударами авиацией, КАБами. На севере от города захватчики расширяют «серые зоны» и стараются установить контроль над ними.

Ранее бывший глава Генштаба Украины указал на «точки напряжения» на фронте.