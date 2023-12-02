Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, более подробно об этом рассказал генеральный директор предприятия Армин Паппергер.

Так, по его словам, немецкий концерн Rheinmetall намерен запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. Первое оружие после запуска завода будет выпущено через полгода после запуска. В компании ожидают, что к началу 2024-го они заключат соглашение с Украиной о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

Дословно из заявления Паппергера:

После того, как будет подписан контракт, мы хотим завершить первый Fuchs. Это будет длиться 6-7 месяцев. Первую единицу Lynx мы выпустим за 12-13 месяцев.

Также он отметил, что компания имеет в своих планах производить Fuchs на территории Украины уже с конца лета 2024 года. А вот что касается боевой машины пехоты, то здесь придется немного повременить. Где-то к лету 2025-го.

В это же время никакой речи о производстве танков Panther пока не идет.

Напомним, ранее в компании Rheinmetall озвучили сроки передачи Украине танков Leopard.