О том, что силами сопротивления было ликвидировано несколько российских захватчиков, а также полностью выведен из строя вражеский топливозаправщик, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на официальной странице ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, данная акция возмездия прошла на пр. Богдана Хмельницкого, 115 — именно здесь «освободители» регулярно «перекуривали», то есть делали так называемый «привал». Однако, вопреки очередному эффективному налету сил сопротивления, приведшему к «утилизации» захватчиков и повреждению военной техники путинской армии, в российско-оккупационной администрации Мелитополя намереваются либо скрыть, либо преуменьшить последствия такой атаки, поскольку ощущают обоснованный страх перед кремлевскими спецслужбами.

ГУР МОУ, включая и отважных украинским партизан, напоминают оккупантам:

Курение — убивает.

Ранее мы писали о том, что не так давно под Мелитополем силы сопротивления «демилитаризировали» автомобиль с «кадыровцами».