О том, что в российском оборонном ведомстве попросту врут относительно ведения «активной обороны» своих сил у Авдеевки на Донетчине, пытаясь скрыть отсутствие прогресса «освободителей» в наступлении на этом участке фронта, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков ISW, захватчики не в состоянии преобразовать собственные тактические достижения на данном направлении в оперативно значимые успехи. Кроме того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу даже утверждает — наступательная операция войск вторжения в Украине является частью так называемой «активной обороны», тем самым пытаясь минимизировать ожидания российского социума касательно способности оккупационных сил в достижении каких-либо существенных успехов. Также, с точки зрения Шойгу, россияне якобы смогли захватить «более выгодные» позиции.

В «Институте изучения войны» акцентировали:

Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью «активной обороны».

Ранее мы писали о том, как защитник Авдеевки прокомментировал попытки войск РФ продвинуться в городе.