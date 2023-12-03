О том, что сегодня, 3-го декабря, около 11 часов 20 минут дня, «вторая армия мира», вероятно, из минометов ударила по одному из населенных пунктов данного региона, вследствие чего есть погибшие среди мирного населения, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Херсонской ГВА Романа Мрочко.

По словам Мрочко, в селе Садовом, принадлежащем к территории Херсонской городской территориальной общины, из-за российского обстрела погиб мужчина в возрасте 78-ми лет. Как стало известно позднее из информации, предоставленной Херсонской областной прокуратурой, этот пожилой человек получил множественные травмы, несовместимые с жизнью, когда находился в собственном гараже, поскольку вражеский снаряд угодил непосредственно в строение.

На фотоснимках, размещенных ниже, можно увидеть последствия вчерашнего удара по Днепровскому району:

Ранее мы писали о том, что Ким сообщал об атаке «Шахедами» и последствиях обстрелов Николаевщины 2-го и 3-го декабря.