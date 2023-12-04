Представитель ВС ВСУ в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что ВС РФ атакуют нашу страну большим количеством беспилотников и у каждого дрона есть своя военная, стратегическая или инфраструктурная цель, информирует «НБН».

Игнат вспомнил о массированном ударе армии Путина «Шахедами» по Киеву 25 ноября. По его словам, в столице полно объектов, которые хотели бы уничтожить россияне. Тогда оккупанты заставили ВСУ для отражения атаки потратить определенный запас зенитных управляемых ракет.

Полковник отметил, что целью массированных обстрелов захватчиков также является истощение нашей ПВО. Чтобы отбить удар БПЛА россиян по столице работали мобильные огневые группы, какие-то цели уничтожили с помощью истребителей, ЗСУ Gepard и ЗРК Crotale. Для ликвидации остальных целей пришлось применять мощные зенитно-ракетные комплексы.

Представитель Воздушных сил добавил, что нашим войскам нужно больше ЗСУ Gepard и их аналогов, так как эти установки лучше всего сбивают «Шахеды».

Игнат уточнил, что дроны-камикадзе – сложная цель для истребителей, поскольку они созданы, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны, летая медленно и низко.

Ранее спикер ВС ВСУ рассказал, что нужно Украине для борьбы с КАБами.