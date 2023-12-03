О том, что массовое применение «второй армией мира» данных КАБов вызвано их низкой точностью и большим количеством взрывчатки, а также как можно противодействовать указанным снарядам врага, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, сейчас в южной части нашей страны путинская армия масштабно использует авиационные средства поражения — прежде всего это управляемые авиабомбы: только в минувшую субботу, 2-го декабря, оккупанты «очень много» их запустили, фактически около «ста за сутки».

Представитель Воздушных Сил подчеркнул: если западные страны-партнеры правильно оценят такой «месседж», предоставив Украине надлежащее оружие, такое, как дальнобойные системы ПВО, включая экстренную отправку обещанных F-16, то наша армия смогла бы «противостоять российским самолетам», и, соответственно, — КАБам.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах рассказывали, какие регионы Украины оккупанты атаковали «Шахедами» ночью 3-го декабря.