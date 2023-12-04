Telegram-канал ASTRA, пишет, что в воскресенье утром, 3 декабря, в селе Князе-Григоровка Каховского района на временно оккупированной Херсонщине в рядах «второй армии мира» произошел инцидент с убийством, информирует «НБН».

Независимые российские журналисты, ссылаясь на источник, рассказали, что сержант ВС РФ Михаил Хохлов выстрелом из автомата АК-74 отправил на «концерт Кобзона» своего командира, лейтенанта Ивана Кривошеева.

Сообщается, что при этом «освободитель» не только ликвидировал своего командира, но и ранил сослуживца – захватчика увезли в больницу со сквозным ранением шеи.

Причины инцидента пока остаются неизвестными.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе трое «освободителей» заказали ужин в местном кафе, который стал последним в их жизни. Партизаны добавили в блюда, которые курьер доставил захватчикам, крысиный яд.