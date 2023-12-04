В эфире национального телемарафона глава Авдеевской ГВА сообщил, что вчера и сегодня путинские оккупационные силы активизировали нанесение артиллерийских ударов по городу, а также минометные обстрелы, информирует «НБН».

По словам чиновника, в воскресенье и сегодня российские захватчики начали чаще штурмовать Авдеевку, в сравнении с позапрошлыми сутками. Кроме того, в третью волну оккупанты начали интенсивно наступать из Ясиноватой на промзону города, а также через Спартак из Донецка.

Барабаш объяснил, что цель ВС РФ на этом участке фронта – растянуть внимание ВСУ по всей линии обороны, чтобы защитники отвлекались от приоритетных для них направлений.

Начальник ГВА добавил, что при этом россияне не спешат пускать в ход технику, как это было в первые две волны наступлений на Авдеевку, ожидая более благоприятных погодных условий.

Ранее в ВСУ сообщили о ситуации в районе Бахмута, рассказав об «элитном» подкреплении для захватчиков в этой зоне фронта.