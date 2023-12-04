В эфире национального телемарафона Калашников сообщил, что в районе Бахмута продолжаются бои, ситуация по-прежнему остается достаточно сложной. В воскресенье, 3 декабря, путинские оккупационные силы осуществили около 20 контратак, информирует «НБН».

По словам пресс-офицера, «вторая армия мира» на этом направлении активно использует авиацию, нанося удары КАБами, также применяет и фугасные бомбы. Военный отметил, что российские захватчики сейчас стали еще наглее из-за «элитного» подкрепления.

Представитель 26-й артиллерийской бригады объяснил, что командование оккупантов отправило под Бахмут «элитные» подразделения – ВДВ и десантно-штурмовые войска.

С этим связано увеличение активности «освободителей», однако их действия менее интенсивны, в сравнении со штурмами города «вагнеровцами» прошлой зимой.

Отметим, что одним из самых «горячих» направлений фронта в Украине остается Авдеевское. Аналитики Института изучения войны объяснили лживые сообщения Министерства обороны РФ о ситуации на этом участке фронта.