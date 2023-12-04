Российские пропагандистские агентства «ТАСС» и «РИА Новости», ссылаясь на заявления «властей» так называемой «народной республики», заявили, что ночью БПЛА нанесли удар по нефтебазе в Луганске, информирует «НБН».

Псевдожурналисты пишут о том, что во время обстрела загорелась одна из цистерн, оккупанты смогли потушить пожар. Захватчики перекрыли подъезды к нефтебазе.

Один из очевидцев прилета сообщил пропагандистам, что перед ударом беспилотников по объекту он слышал звуки работы ПВО и двигателей дронов.

Ранее защитники уничтожили базу путинских оккупационных сил для ремонта бронированной техники. В оборонном ведомстве Украины показали кадры эффективного и профессионального артиллерийского удара по объекту «второй армии мира».