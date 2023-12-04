Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что защитникам Украины удалось сбить восемнадцать «Шахедов» и одну ракету.

В частности, в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается:

В результате действий защитников было уничтожено восемнадцать дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. По меньшей мере ПВО работала в 9 областях нашей страны.

Также есть информация о том, что россияне запускали БПЛА с мыса Чауда (АРК). Ракету же захватчики запустили при помощи авиации из временно оккупированной части Херсонской области.

Напоследок в Воздушных силах ВСУ добавили, что к ликвидации объектов, выпущенных врагом были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в водах Красного моря был атакован американский эсминец.