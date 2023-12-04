Как информирует «НБН», в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook проинформировали, что Российская Федерация продолжает нести потери в начатой Путиным захватнической войне. И только за последние сутки Силы обороны уничтожили 770 оккупантов, двадцать два вражеских дрона и пять ББМ.

Говоря о полном перечне потерь, который российские захватчики понесли на протяжении последних суток в Украине, в Генеральном штабе Вооруженных сил привели следующие цифры: 770 человек, 5 танков, 5 ББМ, 12 артиллерийских систем, 22 БПЛА, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что первого декабря на фронте в Украине армия Путина понесла фатальные потери.