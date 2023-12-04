В интервью азиатским СМИ Зеленская рассказала, что они с мужем все еще живут раздельно, поскольку президент постоянно находится в Офисе. Однако у них есть возможность видеться несколько раз в неделю и уделять время семье, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал ОПУ.

По словам первой леди, в личных разговорах они обсуждают политику и войну, однако в основном предмет их бесед – семья и дети. Например, недавно супруги говорили о подарках для дочери Александры и сына Кирилла на день Святого Николая.

Жена главы государства подчеркнула, что всегда рассказывает мужу новости о детях, об их учебе. Зеленская призналась, что они стараются больше говорить о семье, и эти темы возвращают их в нормальную жизнь хотя бы на несколько часов.

Напомним, что оккупанты на аукционе продали «национализированную» квартиру Елены Зеленской в Крыму. СМИ рассказали, сколько денег получили россияне за жилье семьи украинского лидера.