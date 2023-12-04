Как информирует «НБН», такую информацию в интервью АрміяІnform озвучил заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк.

Так, согласно его словам, военно-политическое руководство Украины определило задачи по производству техники, боеприпасов и вооружений. Кстати, по словам Гаврилюка, к данному процессу будут привлечены не только госпредприятия, но и частные компании, которые занимаются выпуском товаров двойного назначения.

Дословно из заявления заместителя министра обороны:

В настоящее время проводится активная работа над созданием так называемого длинного «Нептуна» — это новая модификация ракеты для комплекса Нептун. Кроме того, активно ведется работа вместе с представителями Министерства стратегических отраслей промышленности по укреплению системы противовоздушной обороны.

Как отметил чиновник, сейчас наша страна работает над усовершенствованием ЗРК «Бук» и С-300.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Британия передала Украине ракеты, которые будут помогать уничтожать БПЛА «Шахед».