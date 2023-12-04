В интервью «Голосу Америки» Ходжес сообщил, что ряд западных предприятий заявили о намерении наладить выпуск своего оружия на территории Украины. При этом он призвал обратить внимание на другой момент, информирует «НБН».

Отставной генерал поинтересовался, что делала Украина последние девять лет, отметив, что в стране уже должны быть горы боеприпасов.

Ходжес отметил, что Киев может расстраиваться из-за недостаточного количества поставок снарядов партнерами, однако он должен подумать над тем, что он сделал после 2014 года для наращивания отечественного производства.

Экс-командующий армией США отметил, что Украина была сердцем советской оборонной промышленности и сейчас должна сделать все возможное, чтобы наладить выпуск боеприпасов даже во время войны.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны в 1944 году немецкое производство самолетов достигло пика, несмотря на то, что Великобритания и США тогда бомбардировали страну.

Ранее Ходжес заявил, что предоставленной Америкой Киеву военной помощи пока хватило лишь для выживания Украины.