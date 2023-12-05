Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, согласно обнародованному сообщению, на протяжении последних двадцати четырех часов ВСУ ликвидировали на украинской земле 1030 оккупантов, семь вражеских танков, а также двадцать шесть артиллерийских систем.

Кроме того, за вчерашний день наши воины уничтожили 15 ББМ, три средства ПВО, 15 БПЛА, 1 крылатую ракету, 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также семь единиц специальной техники.

Напомним, ранее вчера мы сообщали, что оккупанты продолжают нести огромные потери на фронте в Украине.