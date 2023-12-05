Как информирует «НБН», об этом сообщили источники «Украинской правды» в силовых структурах.

Так, согласно данным источника издания, сегодня утром, пятого декабря, беспилотный летательный аппарат Службы безопасности Украины ударил по радиолокационной системе «Небо-М» в районе населенного пункта Багерово, что в Крыму, стоянку вертолетов, систему управления зенитно-ракетных подразделений «Байкал-1М» у н.п. Стрелковое и радиолокационную систему П-18 «Терек».

Примечательно, что этим же утром, пятого декабря, оборонное ведомство России заявило о перехвате и дальнейшей ликвидации якобы 40 украинских БПЛА.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пропагандисты пожаловались на удар БПЛА по Луганску.