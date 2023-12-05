Как информирует «НБН», согласно заявлению Дениса Шмыгаля, производство в Украине будет запущено уже в самой ближайшей перспективе.

Дословно из заявления Шмыгаля:

Это флагманский проект объединения сил Украины и европейских оружейников. В будущем мы аналогично будем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, а также новые производства Military Tech.

В это же время Денис Шмыналь напомнил, что концерн Rheinmetall уже производит для Украинского государства артиллерийские снаряды.

Напоследок он добавил, что в октябре он с Олафом Шольцом запустили сотрудничество Украинского оборонно-промышленного комплекса и немецкого концерна Rheinmetall. Уже сейчас предприятие осуществляет производство для нужд нашей страны артиллерийских снарядов и получает на них все новые и новые заказы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что руководство концерна Rheinmetall анонсировало дату запуска собственного завода в Украине.