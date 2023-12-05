В эфире национального телемарафона Штупун опроверг российские заявления о захвате Марьинки, над которой «вторая армия мира», как и над Авдеевкой, стремится установить контроль до конца года, информирует «НБН».

По словам представителя Сил обороны Таврического направления, армия Путина нацелилась на два этих города, чтобы показать россиянам, что вооруженные силы страны-агрессора «еще на что-то способны».

В пятницу, 1 декабря, рупоры Кремля заявили, что российские захватчики установили полный контроль над Марьинкой, позже в оборонном ведомстве страны-агрессора подтвердили «успех» ВС РФ.

Штупун сообщил, что армия Путина не взяла Марьинку, как утверждают пропагандисты, однако в городе продолжаются жесткие и кровопролитные бои.

Ранее спикер пресс-центра рассказал о ситуации на Авдеевском направлении. Он объяснил, почему «освободители» начали отказываться идти на штурмы города.