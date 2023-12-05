В эфире национального телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления сообщил, что Авдеевское направление остается одним из самых сложных. В районе города «вторая армия мира» пытается наступать и ее не останавливают огромные потери, информирует «НБН».

Как рассказал Штупун, путинские оккупационные силы под Авдеевкой продолжают проводить активные пехотные атаки, теряя личный состав сотнями захватчиков. Помимо этого, «освободители» сдаются в плен, за последние сутки в операционной зоне ОСГВ «Таврия» сложили оружие около 80 бойцов ВС РФ.

По словам представителя Сил обороны Таврического направления, в районе Авдеевки фиксируются случаи отказа путинских солдат идти на штурмы. Захватчики очень хорошо видят обочины дорог и лесополосы, которые завалены трупами оккупантов, и не хотят повторить их судьбу.

Ранее глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш объяснил, почему войска РФ не используют активно технику во время штурмов города.