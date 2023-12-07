Тело одиозного экс-нардепа нашли в коттеджном поселке под Одинцово Московской области. Российский Telegram-канал Mash сообщает, что 2,5 месяца назад предатель Украины переехал в отель Velich Country Club, где поселился со своей сожительницей, информирует «НБН».

Паблик пишет, что за скандальным политиком следили как минимум три последние недели, киллер смог хорошо изучить его привычки. Каждый день коллаборант вечером гулял по парку и вчера он пошел по тому же маршруту, однако не вернулся: его ликвидировали двумя выстрелами в грудь и голову – одним ранили, а вторым добили.

Окоченевшее тело Кивы, которое пролежало на морозе как минимум час с момента убийства, обнаружила местная жительница.

Сообщается, что сейчас допрашивают сожительницу политика, предположительно она могла навести киллера на след, однако пока нет подтверждения этой версии. Также российские следователи пытаются узнать у женщины, не замечала ли она «подозрительных людей» в окружении бывшего депутата ВРУ.

Отметим, что росСМИ ответственность за убийство Кивы возлагают на СБУ.