В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ предупредил украинцев о том, что самая сложная часть зимы еще впереди, поскольку пока «вторая армия мира» не атакует массированно ракетами нашу страну, информирует «НБН».

Представитель военной разведки заявил, что путинские оккупационные силы смогли восстановить необходимый им запас ракет, подчеркнув, что для систем С-300 у захватчиков есть «неограниченное количество» боеприпасов.

Также в арсенале войск государства-террориста есть значительное количество старого советского вооружения. Поэтому зимние удары ВС РФ по нашей стране станут серьезным вызовом для ВСУ и проукраинской коалиции.

Юсов отметил, что угроза атак на энергосистему и гражданскую инфраструктуру сохраняется. Кроме того, россияне активно прибегают к комбинированным атакам, запуская по Украине БПЛА и ракеты.

Ранее спикер ГУР МОУ объяснил реакцию российских пропагандистов на ликвидацию предателя Украины Ильи Кивы и дал совет коллаборантам.