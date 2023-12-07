Представитель командования ВС ВСУ в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что мобильные огневые группы стали показывать все лучшие результаты в уничтожении целей в небе, информирует «НБН».

По словам полковника, результативность таких подразделений противовоздушной обороны выросла за последние три-четыре месяца. Игнат напомнил, что еще в прошлом году в войсках не было таких мобильных огневых групп, которые были бы оснащены соответствующими вооружениями и приборами, чтобы повышать эффективность борьбы с вражескими беспилотниками.

Представитель Воздушных сил отметил, что эти подразделения на практике используют этот опыт, что помогает Вооруженным силам Украины экономить дефицитные зенитные управляемые ракеты.

Ранее спикер командования ВС ВСУ сообщил, какое оружие показало лучший результат в уничтожении ударных беспилотников россиян.