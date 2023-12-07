В эфире национального телемарафона Штупун рассказал, что кое-где на Марьинском направлении бойцы «второй армии мира» занимаются имитацией атак, информирует «НБН».

По словам представителя Сил обороны Таврического направления, такие действия, которые можно описать как «потемкинские деревни», фиксируются среди путинских оккупационных сил, когда к ним приезжает военное руководство. Командование ВС РФ гонит «освободителей» вперед, поэтому солдаты имитируют атаки, чтобы начальство отстало от них.

Несмотря на это, в районе города активность войск Российской Федерации не спадает. В среду, 6 декабря, Силы обороны под Марьинкой отбили 17 атак захватчиков.

Ранее Штупун высказался об атаках «второй армии мира» на Авдеевском направлении. Он рассказал, почему оккупанты отказываются идти на штурмы города.