В своем аналитическом материале ISW ссылается на данные ВСУ о потерях путинских оккупационных сил в 11 000 захватчиков за прошлый месяц на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что на этих участках фронта темп боевых действий сейчас ниже, чем под Авдеевкой Донецкой области. Информация ВСУ позволяет предположить, что уровень потерь в районе этого города может быть еще выше, учитывая высокую интенсивность боев и массированные пехотные штурмы россиян.

Американские аналитики утверждают, что попытки проведения штурмовых операций захватчиками на фронте в Украине сильно истощают «вторую армию мира».

В ISW отмечают, что в месяц РФ набирает в путинские войска от 20 000 до 40 000 россиян, и этот показатель может быть ниже, чем текущий темп потерь «освободителей» в Украине. Из-за провальных штурмов командование вражеских войск вынуждено бросать на фронт новосозданные и недостаточно укомплектованные соединения.

Напомним, разведка Великобритании объяснила рекордные потери ВС РФ в Украине в ноябре.