Офицер ВСУ в запасе, OSINT-аналитик под ником Tatarigami_UA на своей странице в соцсети Х сообщил, что «освободители» в селе Стрелковое, расположенном на Арабатской стрелке, создали импровизированную вертолетную базу, информирует «НБН».

По его словам, аэродром российские захватчики соорудили на территории базы отдыха «Волна», чтобы там могли поселиться пилоты. Спутниковые снимки демонстрируют, что оккупанты сделали два десятка площадок, на которых разместили многоцелевые вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24 «Крокодил», Ка-52 «Аллигатор».

OSINT-аналитик напомнил, что строительство этой вертолетной базы россияне начали в прошлом году во время контрнаступления украинских войск на Херсонщине. В Стрелковое захватчики переместили авиацию из аэродрома вблизи Чаплинки.

Напомним, в ноябре ВСУ нанесли удар по аэродрому ВС РФ в селе Тарасовка Херсонской области, повредив авиацию врага.