Как информирует «НБН», об этом рассказал руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем ТГ-канале, а также полиция Харьковщины.

В частности, были зафиксированы попадания в Холодногорском, а также Шевченковском районах города. Согласно предварительной информации, обстрел осуществлялся ракетами С-300. Одному человеку была оказана помощь на месте инцидента.

Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. Согласно данным полиции, ранение получила 36-летняя женщина. Ей была оказана на месте медицинская помощь. А двадцатипятилетний мужчина был с травмами госпитализирован в медучреждение. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как известно, взрывы в Харькове начали раздаваться примерно в три часа ночи, восьмого декабря.

Напомним, ранее у Буданова рассказали, для каких систем у врага есть неограниченное количетво ракет.