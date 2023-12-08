Как пишет «НБН», об этом речь идет в материале The Wall Street Journal.

В свою очередь представитель немецкой компании уже поспешил заявить о том, что на территории Украины Rheinmetall уже ремонтирует германскую военную технику.

Дословно из обнародованного материала:

Предприятие намерено в самое ближайшее время начать сборку собственного бронетранспортера Fox на территории Украины. Для этого все необходимые компоненты будут отправлены через границу в том, что компания успела окрестить «Лисой в коробке». В дальнейшем амбициями Rheinmetall является производство нового танка «Пантера», а также средств противовоздушной обороны в Украине.

В свою очередь генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что производство техники на территории Украины будет обходиться гораздо дешевле, ведь здесь более низкие будут затраты на рабочую силу.

Ранее мы писали о заявлении Дениса Шмыгаля о запуске производства Rheinmetall в Украине.