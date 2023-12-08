Чиновник сообщил, что сегодня утром путинские оккупационные силы обстреляли Киевщину ракетами, воздушная тревога в регионе длилась более 1,5 часа, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ОВА.

По словам Кравченко, пострадавших в результате ракетной атаки нет, попадания в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксированы. Однако в результате падения обломков были повреждены частные дома: выбиты окна, частично разрушены стены.

Начальник областной военной администрации отметил, что аварийные службы ликвидируют последствия утреннего удара, люди получат всю необходимую помощь.

Глава ОВА призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Отметим, что ночью российские захватчики атаковали ракетами Харьковскую область. Начальник ОВА сообщил о последствиях удара по региону.