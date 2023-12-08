Городской глава Мелитополя в своем Telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали делать обходы по домам, чтобы отыскать горожан, которые не отказались от украинского гражданства. Захватчики предупредили, что с 1 июля таких людей будут считать иностранцами и пригрозили их депортировать, информирует «НБН».

По словам Федорова, также россияне проверяют автомобили с украинскими номерами и вынуждают водителей получить удостоверение РФ, что невозможно сделать без гражданства государства-террориста.

Чиновник отметил, что ради стопроцентной паспортизации оккупанты используют еще один инструмент – загоняют мелитопольцев в нищету. Без гражданства Российской Федерации люди не могут получать социальные пособия.

Ранее в ГУР МОУ прокомментировали «взрывную» акцию партизан в Мелитополе 1 декабря.