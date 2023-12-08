Как информирует «НБН», об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова в эфире национального телемарафона.

Так, министр подчеркнул, что Киев уже готовится получить истребители F-16. Кроме того он отметил, что сейчас наше государство работает и над инфраструктурой, и над техническим оборудованием. При этом пилоты и техническая команда готовятся.

Глава оборонного ведомства Украины добавил:

Мы получим F-16 в краткосрочной перспективе. В среднесрочной, мы также делали заказы для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 годы. Работа идет. Мы скоро будем получать их. Мы обсуждаем не только F-16, перечень в действительности огромен.

Также Умеров уточнил, что лимитов никаких нет на передачу технологий и работу с вооружениями. Также стоит добавить, что в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.

Ранее мы писали об уничтожении вражеской авиации во время штурма Авдеевки.