Как информирует «НБН», на своей странице в ТГ-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что агрессор нанес артиллерийский удар по Купянску примерно в 15 часов 30 минут. Удар был нанесен из артиллерии. В результате погибли две женщины 71 и 57 лет. Еще один тридцатилетний мужчина получил ранения

Кроме того, в результате удара россиян по Купянску, были повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня. На месте преступных действий против мирного населения Купянска работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ нанесли удар по Чернобаевке кассетными боеприпасами.