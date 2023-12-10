Как информирует «НБН», в ГУР МОУ в ТГ-канале поспешили сообщить, что спецоперация по спасению наших сограждан была успешно завершена. В результате из опасно зоны удалось вывезти более трех сотен наших сограждан.

Согласно информации, озвученной украинскими разведчиками, выполненная Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и внешнеполитического ведомства Украинского государства по поручению украинского лидера эвакуационная миссия была проведена в несколько этапов.

Сообщается, что в общей сложности из Сектора Газа удалось вывезти 315 человек, из которых 304 украинца, 2 палестинца, девять граждан Молдовы.

Также отмечается, что среди эвакуированных из Сектора Газа два человека с ранениями, онкобольная, беременная женщина, а также двое граждан, которые координировали украинских военнослужащих разведчиков непосредственно в зоне конфликта.

Напомним, ранее Шольц пояснил, почему он против немедленного прекращения огня в Секторе Газа.